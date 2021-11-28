БТР и БМП на базе «Бумеранга» подготовили к госиспытаниям

Государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы «Бумеранг» начнутся весной 2022 года, сообщил начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин.

Замминистра обороны России Алексей Криворучко посетил Арзамасский машиностроительный завод, где ознакомился с ходом работ над бронетехникой на платформе «Бумеранг».

«Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте — апреле 2022 года», — приводит Чикин.

Он уточнил, что завершение государственных испытаний планируется в ноябре — декабре следующего года.

Военно-промышленная компания разработала на платформе «Бумеранг» бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17. БТР К-16 оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом, на К-17 установлен боевой модуль «Бумеранг-БМ» с автоматической пушкой 2А42 калибра 30-мм, а также пусковыми установками противотанковых ракет «Корнет».