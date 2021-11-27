ОНЛАЙН: шоу-матч по DOTA2 «Сибирь против Урала»

Ростелеком проведет шоу-матч по DOTA 2 «Сибирь против Урала», где команды покажут красивую игру через новый сервис — «Облачный гейминг».

Начало в 18.00 нск в субботу, 27 ноября.

Через облачный сервис сыграют команда Husky из Красноярска и «Уральские мопсы» (Челябинск, Копейск). «Им не нужно свое железо, по факту будут играть через сервера Ростелекома в Новосибирске на Урале», — сказал Sibnet.ru организатор матча Роман Кунцевич.

Кроме шоу-матча, участникам онлайн мероприятия подробно расскажут про «Облачный гейминг», а также разыграют между зрителями призы — игровой ноутбук MSI GF75 и подписки GFN Премиум 30 дней.

Принять участие в розыгрыше могут все желающие в группе во «ВКонтакте». Условия простые — нужно подписаться на встречу Облачный гейминг в Сибири от Ростелекома, поставить лайк посту, присутствовать на онлайн трансляции.