НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Назван самый фотогеничный барс России

Источник:
Sibnet.ru
302 0

Снежный барс по имени Т01, чаще других ирбисов попадавший в объективы фотоловушек, установленных на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, назван самым фотогеничным ирбисом страны, сообщает WWF России.

К такому выводу пришли участники недавней экспедиции. Всего, по данным сотрудников Сайлюгемского нацпарка, на Южно-Чуйском хребте обитает семь снежных барсов, при этом в границах Сайлюгемского национального парка не более 12-14 особей.

«Снежные барсы любопытны, как все кошачьи. Если они замечают фотоловушку, они ее нюхают, пробуют на зуб, могут свалить лапой. Были случаи, когда ирбисы утаскивали камеры под камни, а эксперты находили драгоценную аппаратуру через пару лет. Но этот ирбис спокоен. Снежный барс остается одним из самых скрытных и малоизученных кошачьих мира, подобные видео позволяют изучить поведение зверя, подглядывать за жизнью в отсутствии человека», — говорит координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Камеры устанавливаются, как правило, в тех местах, где эксперты находят пахучие метки или задиры снежных барсов, поэтому на кадрах доступных ученым ирбисы чаще всего метят территорию.

На новом видео с Т01, добытом во время экспедиции нацпарка и WWF России, снежный барс наоборот грациозно лежит и словно позирует на камеру. Во всей красе он устроился на вершине скалы, внизу видна горная долина, по которой течет река. Ирбис лежит на хребте и облизывается.

Возможно он отдыхает после сытного обеда или «наводит марафет» и чистит шерсть. Видео снято при ярком свете дня, что уже уникально. Снежные барсы ведут сумеречный образ жизни и большинство кадров автоматических камер сняты ночью, для ученых этого часто оказывается достаточно, но любоваться ими особенно не получается. Пол животного установить невозможно, но ученые предполагают, что Т01 — молодой доминантный самец, активно осваивающий территорию.

Также фотоловушки зафиксировали других известных снежных барсов: самца по имени Хан, ирбисов с рабочими кличками Т02, Т03 и Т04, а также ранее не встречавшуюся исследователям самку с двумя котятами.



Еще по теме
Дрозд с «шампуром» в теле попался в «Шушенском бору». ФОТО
Умер успешно торговавший криптовалютой хомяк
Удаление всех зубов спасло жизнь красноярскому ежику
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Найденный живым в «Листвяжной» оказался спасателем
Суд закрыл на месяц кафе в Татарске, где отравились суши 48 человек
Пьяная девочка-подросток устроила ДТП в Приангарье
Живого шахтера нашли в «Листвяжной»
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
Украина применила на Донбассе американский ракетный комплекс
Адмирал отверг официальную версию гибели подлодки «Курск»
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
29
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
21
Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину
20
Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами
18
США пригрозили отправкой военных советников на Украину
18
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
Sibnet.Ru