Назван самый фотогеничный барс России

Снежный барс по имени Т01, чаще других ирбисов попадавший в объективы фотоловушек, установленных на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, назван самым фотогеничным ирбисом страны, сообщает WWF России.

К такому выводу пришли участники недавней экспедиции. Всего, по данным сотрудников Сайлюгемского нацпарка, на Южно-Чуйском хребте обитает семь снежных барсов, при этом в границах Сайлюгемского национального парка не более 12-14 особей.

«Снежные барсы любопытны, как все кошачьи. Если они замечают фотоловушку, они ее нюхают, пробуют на зуб, могут свалить лапой. Были случаи, когда ирбисы утаскивали камеры под камни, а эксперты находили драгоценную аппаратуру через пару лет. Но этот ирбис спокоен. Снежный барс остается одним из самых скрытных и малоизученных кошачьих мира, подобные видео позволяют изучить поведение зверя, подглядывать за жизнью в отсутствии человека», — говорит координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Камеры устанавливаются, как правило, в тех местах, где эксперты находят пахучие метки или задиры снежных барсов, поэтому на кадрах доступных ученым ирбисы чаще всего метят территорию.

На новом видео с Т01, добытом во время экспедиции нацпарка и WWF России, снежный барс наоборот грациозно лежит и словно позирует на камеру. Во всей красе он устроился на вершине скалы, внизу видна горная долина, по которой течет река. Ирбис лежит на хребте и облизывается.

Возможно он отдыхает после сытного обеда или «наводит марафет» и чистит шерсть. Видео снято при ярком свете дня, что уже уникально. Снежные барсы ведут сумеречный образ жизни и большинство кадров автоматических камер сняты ночью, для ученых этого часто оказывается достаточно, но любоваться ими особенно не получается. Пол животного установить невозможно, но ученые предполагают, что Т01 — молодой доминантный самец, активно осваивающий территорию.

Также фотоловушки зафиксировали других известных снежных барсов: самца по имени Хан, ирбисов с рабочими кличками Т02, Т03 и Т04, а также ранее не встречавшуюся исследователям самку с двумя котятами.