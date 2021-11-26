Пост Володина о QR-кодах стал самым популярным в Telegram

Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина, который попросил обратной связи от подписчиков на тему законопроектов о QR-кодах, стал самым популярным в Telegram по числу комментариев.

На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.

«Есть, конечно, и другие посты, с количеством комментариев 600 тысяч, но, судя по содержанию этих комментариев, кто-то просто ставил эксперименты. Касательно анализа поста Володина — беглым просмотром явно попадаются вполне осознанные длинные комментарии по теме», — прокомментировали RT в TGStat.

В посте Володин сообщил о намерении Госдумы подробно обсудить законопроекты о введении QR-кодов. Он отметил, что парламенту важно получить обратную связь, по этой причине он открыл комментарии к публикации.