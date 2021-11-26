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Пост Володина о QR-кодах стал самым популярным в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина, который попросил обратной связи от подписчиков на тему законопроектов о QR-кодах, стал самым популярным в Telegram по числу комментариев.

На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.

«Есть, конечно, и другие посты, с количеством комментариев 600 тысяч, но, судя по содержанию этих комментариев, кто-то просто ставил эксперименты. Касательно анализа поста Володина — беглым просмотром явно попадаются вполне осознанные длинные комментарии по теме», — прокомментировали RT в TGStat.

В посте Володин сообщил о намерении Госдумы подробно обсудить законопроекты о введении QR-кодов. Он отметил, что парламенту важно получить обратную связь, по этой причине он открыл комментарии к публикации.

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Политика #Россия #Соцсети
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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
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