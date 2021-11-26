Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь

Пострадавший от нападения медведя охотник оставил записку в другой охотничьей избе с просьбой забрать его из его избы, так как далеко он ходить не может, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В дежурную часть полиции обратился местный житель с сообщением о том, что в своей охотничьей избе он обнаружил записку от знакомого.

«Саня, на меня напал медведь, поломал немного. Ходить не могу, 4 километра иду 8 часов, до связи не дотяну. Позвони Толяну, пусть вывозит, а то я сдохну здесь. Все хуже становится», — написала мужчина в записке.

Пострадавший также написал об ухудшении своего состояния и попросил помочь ему выбраться из тайги, пояснив, что ждать помощи будет в своей охотничьей избе, которая находится в 170 километрах от села Богучаны.

Полицейские незамедлительно выехали к месту, указанному в записке, где обнаружили охотника. 58-летний мужчина рассказал, что ставил капканы на соболя и при подходе к избе из нее вышел медведь.

Напуганный собаками зверь сбил с ног охотника, в результате чего он получил травмы и не мог передвигаться. Мужчина добрался до избы приятеля, оставил там записку и вернулся в свою избушку.

Мужчине на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в районный центр. Жизни и здоровью охотника ничего не угрожает.