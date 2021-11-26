Слабо морозную погоду пообещали новосибирцам

Метель ожидается в Новосибирске в выходные, в последующие дни снег и ветер утихнут, холодов пока не предвидится, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Сейчас в тыловой части циклона вторгся холодный воздух, сегодня-завтра он будет наш нашими районами, а затем снова будет поступать атлантическая воздушная масса с запада. Будет слабо морозная погода со снежком, метелями», — сказала синоптик.

Ночь на субботу ожидается преимущественно без осадков, днем вероятны метели, порывы ветра до 17 метров в секунду. Ночью будет 15-17, днем 6-8 градусов ниже нуля.

Днем в воскресенье также возможны снег, метель, порывистый ветер, но уже чуть слабее. Ночью будет минус 7-9 градусов с небольшим повышением к утру, днем — минус 6-8 градусов.

Ночью в понедельник еще возможен небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью ожидается 10-12, днем — 6-8 градусов мороза.