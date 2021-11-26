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Украина потеряет миллиарды после запуска «Северного потока — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Международный валютный фонд подсчитал, что Украина после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» ежегодно будет терять порядка 27 миллиардов гривен (1 миллиарда долларов).

В течение последних пяти лет Украина получала от транзита российского газа «в среднем чуть более 2,5 миллиарда долларов в год». «В 2021 году плата за транзит, как ожидается, будет примерно на 40% ниже, чем в предыдущие годы.

После ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» объем газа, проходящего через Украину, может еще больше уменьшиться, при этом доходы Украины от транзита прогнозируются в среднем на уровне 1,2 миллиарда долларов в год (до 2024 года, когда истечет действие нынешнего контракта с Россией о транзите газа), приводит ТАСС подсчеты экспертов МВФ.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более 7 миллиардов долларов.

Киев опасается, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после запуска «Северного потока — 2».

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Экономика #Недра и ТЭК #Деньги
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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru