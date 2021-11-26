Украина потеряет миллиарды после запуска «Северного потока — 2»

Международный валютный фонд подсчитал, что Украина после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» ежегодно будет терять порядка 27 миллиардов гривен (1 миллиарда долларов).

В течение последних пяти лет Украина получала от транзита российского газа «в среднем чуть более 2,5 миллиарда долларов в год». «В 2021 году плата за транзит, как ожидается, будет примерно на 40% ниже, чем в предыдущие годы.

После ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» объем газа, проходящего через Украину, может еще больше уменьшиться, при этом доходы Украины от транзита прогнозируются в среднем на уровне 1,2 миллиарда долларов в год (до 2024 года, когда истечет действие нынешнего контракта с Россией о транзите газа), приводит ТАСС подсчеты экспертов МВФ.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более 7 миллиардов долларов.

Киев опасается, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после запуска «Северного потока — 2».