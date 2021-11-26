Бузова прервала молчание в соцсетях из-за увеличения груди

Телеведущая Ольга Бузова попала в больницу и предупредила подписчиков в Instagram, что некоторое время не будет выходить на связь. Но молчание пришлось прервать из-за слухов об увеличении груди.

«Во избежание разных слухов… Говорят, чуть ли я тут не сиськи делаю. Нет, ничего я не делаю, никакие сиськи, жопу сама накачала, спортом занимаюсь», — сказала Бузова.

Телеведущая находится в больнице из-за проблем с кистью руки. В Instagram она рассказала, что прогнозы не очень хорошие. С утра до вечера ей делают разные процедуры и ставят капельницы.

«Главное, что мы начали комплексное лечение, и мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами», — отметила Бузова.