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Учительница разула девочку в ачинской школе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ачинская городская прокуратура организовала проверку информации о нарушении прав ребенка, которого учитель заставила ходить без обуви школе, сообщает прокуратура Красноярского края.

«Ученица четвертого класса школы № 8 в Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком», — говорится в сообщении.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и правомерности действий работников школы.

Директор школы заверила маму, что конфликт обязательно разберут на педсовете и сделают выводы. Она добавила, что не любит выносить сор из избы и пожаловалась на нехватку кадров.

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