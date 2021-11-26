Учительница разула девочку в ачинской школе

Ачинская городская прокуратура организовала проверку информации о нарушении прав ребенка, которого учитель заставила ходить без обуви школе, сообщает прокуратура Красноярского края.

«Ученица четвертого класса школы № 8 в Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком», — говорится в сообщении.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и правомерности действий работников школы.

Директор школы заверила маму, что конфликт обязательно разберут на педсовете и сделают выводы. Она добавила, что не любит выносить сор из избы и пожаловалась на нехватку кадров.

