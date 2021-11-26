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Дрозд с «шампуром» в теле попался в «Шушенском бору». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф-натуралист Алексей Третьяков снял необычного дрозда, который живет с палкой в теле, сообщает пресс-служба нацпарка «Шушенский бор».

Третьяков случайно увидел дрозда-белобровика. Он деловито искал корм на кромке дороги, не залитой водой. Он успел сделать несколько снимков, пока дрозд не улетел.

Затем Третьяков показал фотографии известному орнитологу Сергею Петрову. На них видно, что из тела дрозда торчала веточка.

«Я высказал предположение о произошедшем: к дрозду подкрался какой-то хищник, возможно, лисица, и вспугнула его. Он резко взмыл вверх и в густом кустарнике наткнулся на сухую ветку, таким образом, насадив себя на "шампур". Разглядывая фото, мы убедились в том, что птица здорова: у нее блестящие глаза, оперение не взъерошено. Только правая лапка плохо действует, видимо, поврежден нерв или сухожилие», — сказал фотограф.

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