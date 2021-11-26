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Netflix презентовал фильмы и сериалы декабря в видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Эмма»

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый ролик, анонсирующий новинки — фильмы и сериалы, которые выйдут в декабре.

В ролике показаны отрывки из сериалов «Затерянные в космосе» (1 декабря), «Невероятные приключения Джоджо» (1 декабря), «Бумажный дом» (3 декабря), «Мир Юрского периода: Новые приключения» (3 декабря) и «Титаны» (8 декабря), «Элита: Короткие истории» (15 декабря), «Ведьмак» (17 декабря), «Эмили в Париже» (22 декабря), «Тревожные люди» (29 декабря), «Кобра Кай» (31 декабря).

Среди фильмов, которые выйдут на Netflix в декабре, «Власть пса» (1 декабря), документальный проект «Жизнь кино» (6 декабря), «Непрощенная» (10 декабря), «Рука Бога» (15 декабря), «Эмма» (15 декабря), комедия «Не смотрите наверх» (24 декабря), «Незнакомая дочь» (31 декабря). 

Ранее был опубликован трейлер на самую ожидаемую премьерой декабря на Netflix, фильм «Не смотрите наверх». В комедии задействован звездный каст актеров — Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт. Комедия выйдет в мировой прокат 8 декабря, а на стриминговом сервисе появится 24 декабря.


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