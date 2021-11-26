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Инфекционист заявил о выходе на плато по COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Четвертая волна пандемии COVID-19 в России вышла на плато, но пока не идет на спад, сообщил инфекционист Андрей Поздняков.

«Четвертая волна не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато. Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие "растворились" среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро-Сибирь».

По словам врача, это естественный ход событий, на который в определенной мере влияет процесс вакцинации, но нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась только благодаря действиям людей.

«Скорее наоборот, если бы люди вели себя более сознательно и активнее вакцинировались раньше, то темпы заболеваемости не повысились бы до этих уровней и начали бы снижаться быстрее», — уточнил инфекционист.

По его словам, волны коронавируса будут повторяться, пока все население не проконтактирует с инфекцией и не приобретет иммунную память и защиту. Врач предупредил, что COVID-19 стал еще более тяжелым заболеванием, чем раньше, и может стать еще тяжелее. Снизить риски можно только вакцинацией.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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