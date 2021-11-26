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«Листвяжную» заполнят метаном для дальнейших работ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Горноспасатели изолируют горные выработки шахты «Листвяжная», чтобы они заполнились метаном, а его концентрация достигла безопасного уровня, после этого будет принято решение о возобновлении поисков погибших, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в пятницу.

«Прибыло три отделения ВГСЧ. Планируется, что они сделают изоляцию горных выработок, после чего начнется естественное заполнение этих выработок метаном в объеме 257 тысяч кубометров. Надо, чтобы уровень метана стал выше 20%, тогда риск взрыва уменьшится», — сказал Цивилев.

По прогнозам, это займет трое суток. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте.

Параллельно спасатели продолжат инертизацию выработок отработанного пространства лавы 823 и ликвидацию последствий пожара. К вечеру начнется бурение скважин над предполагаемым очагом возникновения ЧС, где произошел взрыв. Через отверстия туда будет подаваться инертная пена для тушения возможных очагов пожара и охлаждения горных выработок.

Взрыв и задымление произошли на «Листвяжной» около 8.30 (4.30 мск) в четверг. Вероятной причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. Погибли 46 шахтеров и шесть горноспасателей.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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