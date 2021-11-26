Новосибирские депутаты поспорили о введении QR-кодов

Законопроекты о повсеместном введении QR-кодов вызвали споры
среди депутатов заксобрания Новосибирской области, но в итоге они поддержали нововведение,
сообщается на сайте парламента.
В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся два
законопроекта о введении QR-кодов на междугороднем, международном транспорте и
в общественных местах. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов,
где они потребуются, будут принимать региональные власти.
Депутат, кандидат медицинских наук Яков Новоселов отметил
важность ограничительных мер и контроль за их соблюдением.
«Иначе непоправимый ущерб людям и государству нанесут
избыточная смертность и массовые постковидные последствия для здоровья, а не
временное снижение прибыли коммерческих центров и рестораторов, которые и сами
являются частью общества и потенциальными жертвами эпидемии», —
отметил он.
«При обсуждении и принятии этого законопроекта необходимо
дополнить его. Самые главные проблемы для общества там не отражены. Мы
обязательно подготовим предложения в дополнение федерального закона.
Но на данной стадии фракция КПРФ в заксобрании Новосибирской области не
поддерживает данный вариант федерального закона», —
сказал депутат Владимир Карпов.
Возражения по принятию федерального законопроекта
высказали также представители фракции «Новые люди» и «Справедливой России -
Патриоты - За правду».
Председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив
подчеркнул, главная задача проекта федерального закона дать полномочия губернатору
региона принимать решение о введении ограничительных мер.
«1250 человек умирает в день, в день! Три месяца – города
Бердска нет, два – Искитима, полтора – Куйбышева. Мы о чем говорим? Наши
коллеги ушли! За 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч
человек. Мы – тысячу в день теряем. Государство для того и государство, чтобы
иногда принимать необходимые экстренные меры. Хотя, еще раз повторюсь, закон
просто дает полномочия субъектам Российской Федерации», — сказал
Шимкив.