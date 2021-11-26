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Новосибирские депутаты поспорили о введении QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Законопроекты о повсеместном введении QR-кодов вызвали споры среди депутатов заксобрания Новосибирской области, но в итоге они поддержали нововведение, сообщается на сайте парламента.

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта о введении QR-кодов на междугороднем, международном транспорте и в общественных местах. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Депутат, кандидат медицинских наук Яков Новоселов отметил важность ограничительных мер и контроль за их соблюдением.

«Иначе непоправимый ущерб людям и государству нанесут избыточная смертность и массовые постковидные последствия для здоровья, а не временное снижение прибыли коммерческих центров и рестораторов, которые и сами являются частью общества и потенциальными жертвами эпидемии», отметил он.

«При обсуждении и принятии этого законопроекта необходимо дополнить его. Самые главные проблемы для общества там не отражены. Мы обязательно подготовим предложения в дополнение федерального закона. Но на данной стадии фракция КПРФ в заксобрании Новосибирской области не поддерживает данный вариант федерального закона», сказал депутат Владимир Карпов.

Возражения по принятию федерального законопроекта высказали также представители фракции «Новые люди» и «Справедливой России - Патриоты - За правду».

Председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив подчеркнул, главная задача проекта федерального закона дать полномочия губернатору региона принимать решение о введении ограничительных мер.

«1250 человек умирает в день, в день! Три месяца – города Бердска нет, два – Искитима, полтора – Куйбышева. Мы о чем говорим? Наши коллеги ушли! За 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч человек. Мы – тысячу в день теряем. Государство для того и государство, чтобы иногда принимать необходимые экстренные меры. Хотя, еще раз повторюсь, закон просто дает полномочия субъектам Российской Федерации», сказал Шимкив.

 
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