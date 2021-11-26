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Власти подтвердили гибель 52 человек в «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Шахтеры, оставшиеся в «Листвяжной», а также отряд горноспасателей погибли, общее число жертв достигло 52 человек, сообщил командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше утром в пятницу.

«В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров,… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь», — сказал Ше на пресс-конференции.

Взрыв и задымление произошли на «Листвяжной» около 8.30 (4.30 мск) в четверг. Вероятная причина аварии — взрыв метано-воздушной смеси. В шахте находились 285 человек, 239 вышли на поверхность.

В больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей (1 — черепно-мозговая травма, 10 — отравление).

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru