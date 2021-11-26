Власти подтвердили гибель 52 человек в «Листвяжной»

Шахтеры, оставшиеся в «Листвяжной», а также отряд горноспасателей погибли, общее число жертв достигло 52 человек, сообщил командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше утром в пятницу.

«В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров,… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь», — сказал Ше на пресс-конференции.

Взрыв и задымление произошли на «Листвяжной» около 8.30 (4.30 мск) в четверг. Вероятная причина аварии — взрыв метано-воздушной смеси. В шахте находились 285 человек, 239 вышли на поверхность.

В больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей (1 — черепно-мозговая травма, 10 — отравление).