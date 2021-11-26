Netflix показал сцену сражения Геральта с чудовищем из второго сезона

Главный герой «Ведьмака» Геральт использует защитный знак квен, сражаясь с громадной многоножкой в новом видео от Netflix. Отрывок из второго сезона сериала опубликован в Twitter-аккаунт сериала.

«Ждут новые монстры. Вы готовы встретиться с многоножкой», — говорится в описании к 19-секундному видео в Twitter.

New monsters await. Are you ready?



Meet. The. Myriapod. #TheWitcher Season 2. December 17. pic.twitter.com/vgpbjGxIpL — The Witcher (@witchernetflix) November 25, 2021

В литературной саге, по сюжету, Геральт встречается со сколопендроморфом в лесу Брокилон, защищая от него маленькую Цири. Но, судя по всему, в сериале Цири будет немного старше.

Действие сериала происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Второй сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 17 декабря.