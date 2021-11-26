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Netflix показал сцену сражения Геральта с чудовищем из второго сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Главный герой «Ведьмака» Геральт использует защитный знак квен, сражаясь с громадной многоножкой в новом видео от Netflix. Отрывок из второго сезона сериала опубликован в Twitter-аккаунт сериала.

«Ждут новые монстры. Вы готовы встретиться с многоножкой», — говорится в описании к 19-секундному видео в Twitter.

В литературной саге, по сюжету, Геральт встречается со сколопендроморфом в лесу Брокилон, защищая от него маленькую Цири. Но, судя по всему, в сериале Цири будет немного старше.

Действие сериала происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Второй сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 17 декабря.

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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru