Дед Мороз не доедет до Сибири

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга проедет на новогоднем поезде по 36 городам России, Сибирь и Дальний Восток не вошли в его праздничный маршрут.

Сказочное путешествие поезд начнет с родины Деда Мороза – города Великий Устюг 5 декабря и направится на побережье Черного моря, затем вернется обратно на север, делая остановки в пути следования в разных городах страны.

«Я проеду больше 13 тысяч километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке. Я благодарен моим друзьям за такую замечательную мобильную резиденцию», – сказал Дед Мороз.

Состав зимнего волшебника сделает остановки в Вологде, Ярославле, Костроме, Иваново, Нижнем Новгороде, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Астрахани, Махачкале, Гудермесе, Назрани, Владикавказе, Нальчике, Минеральных Водах, Ставрополе, Сочи, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Москве, Пскове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Архангельске и других городах.

«Расписание поезда Деда Мороза было разработано с учетом пожеланий глав регионов. География выбрана с учетом того, что многие россияне, это касается жителей Урала и южных регионов России, из-за больших расстояний не могут посетить родину Деда Мороза город Великий Устюг», – отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам Кувшинникова, он договорился с Дедом Морозом и РЖД о том, что если проект будет пользоваться большой популярностью, то со следующего года, прямо с дня рождения Деда Мороза – 18 ноября, будет дан старт поезда, который посетит еще больше регионов страны.

Передвижная резиденция Деда Мороза состоит из 9 украшенных вагонов. В трех из них будут проживать технический персонал и анимационная бригада, еще в двух вагонах, которые выполнены в ретро-стиле, пройдет анимационная программа во время стоянок.

Также в состав входят вагон-резиденция Деда Мороза с его спальней, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры от Дедушки Мороза или отправить ему письмо.