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Систему учета бедных изменят в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии дополнительный инструмент для оценки бедности в стране, говорится в проект постановления правительства.

Новый показатель, дополняющий прожиточный минимум — граница бедности — будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления, приводит «Коммерсантъ» содержание документа.

В качестве определения границы бедности Минтруд предлагает использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, и ежеквартально его пересматривать с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.

Нововведение позволит оценивать показатель бедности в динамике, а также исключит ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране увеличивается по мере роста экономики и медианного дохода.

По данным Росстата, за шесть месяцев этого года уровень бедности в России составил 13,1% — это 19,1 миллиона человек. По нынешней методике, бедными считаются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.

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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
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