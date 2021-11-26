Систему учета бедных изменят в России

Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии дополнительный инструмент для оценки бедности в стране, говорится в проект постановления правительства.

Новый показатель, дополняющий прожиточный минимум — граница бедности — будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления, приводит «Коммерсантъ» содержание документа.

В качестве определения границы бедности Минтруд предлагает использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, и ежеквартально его пересматривать с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.

Нововведение позволит оценивать показатель бедности в динамике, а также исключит ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране увеличивается по мере роста экономики и медианного дохода.

По данным Росстата, за шесть месяцев этого года уровень бедности в России составил 13,1% — это 19,1 миллиона человек. По нынешней методике, бедными считаются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.