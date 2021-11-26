Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США, используя миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать войну руками Польши, стран Балтии и Украины.

«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, США «любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать». «А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять <...> будет доминировать. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», — отметил Лукашенко.

Он считает, что США «надо приблизиться к Москве». «И тут вот "балкон" этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать», — сказал Лукашенко. При этом он добавил, что в качестве повода используется возникший на границе Белоруссии с Евросоюзом миграционный кризис.

«Вот и получается этот изгиб - Украина, Польша, Прибалтика. Цель одна, как всегда, - туда [в сторону Москвы]. Через нас пока переступить не могут, и нам надо выстоять», — подчеркнул Лукашенко.