Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США, используя миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать войну руками Польши, стран Балтии и Украины.
«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
По его словам, США «любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать». «А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять <...> будет доминировать. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», — отметил Лукашенко.
Он считает, что США «надо приблизиться к Москве». «И тут вот "балкон" этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать», — сказал Лукашенко. При этом он добавил, что в качестве повода используется возникший на границе Белоруссии с Евросоюзом миграционный кризис.
«Вот и получается этот изгиб - Украина, Польша, Прибалтика. Цель одна, как всегда, - туда [в сторону Москвы]. Через нас пока переступить не могут, и нам надо выстоять», — подчеркнул Лукашенко.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.