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Задержано руководство шахты «Листвяжная»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель, а также начальник участка задержаны, сообщило СК РФ.

По версии следствия, задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Инцидент в «Листвяжной» произошел утром в четверг. В шахте находились 285 человек, 239 из них были выведены. По предварительным данным, в шахте в живых не осталось никого. Всего погибли 52 человека, включая шесть горноспасателей, участвовавших в поиске. Обнаружены тела 11 шахтеров и трех спасателей.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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