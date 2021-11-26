Независимый новосибирский депутат Сергей Бойко уехал из России

Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко
решил не возвращаться в Россию из зарубежной командировки, сообщил он сам в Instagram.
Экс-координатора
уфимского штаба Навального (организация признана в России экстремистской и
запрещена) Лилия Чанышева была арестована. Ее обвиняют в организации
экстремистского сообщества. Следствие посчитало, что активистка может покинуть
страну и настаивало на аресте.
«На прошлой неделе у меня заканчивался контракт, и я должен
был вернуться домой из командировки в Новосибирск. Но есть нюанс. В материалах
дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и все остальное
слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по
расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть», — написал
Бойко, который раньше возглавлял штаб Навального в Новосибирске.
Он отметил, что поэтому решил с семьей не возвращаться в
Россию.
«Это достаточно грустная для меня история. Несмотря на все наши проблемы, мне нравится жить в Новосибирске, а обширные социальные связи даже времен коронавируса, никак не помещаются в Зум и Телеграм. Поэтому я очень надеюсь вернуться домой как можно скорее», — написал Бойко (авторская орфография и пунктуация сохранены).
Он отметил, что пока не решил будет ли сдавать мандат депутата горсовета или будет работать удаленно.