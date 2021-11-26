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Независимый новосибирский депутат Сергей Бойко уехал из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/_sergey_boyko

Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко решил не возвращаться в Россию из зарубежной командировки, сообщил он сам в Instagram.

Экс-координатора уфимского штаба Навального (организация признана в России экстремистской и запрещена) Лилия Чанышева была арестована. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества. Следствие посчитало, что активистка может покинуть страну и настаивало на аресте.

«На прошлой неделе у меня заканчивался контракт, и я должен был вернуться домой из командировки в Новосибирск. Но есть нюанс. В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть», — написал Бойко, который раньше возглавлял штаб Навального в Новосибирске.

Он отметил, что поэтому решил с семьей не возвращаться в Россию.

«Это достаточно грустная для меня история. Несмотря на все наши проблемы, мне нравится жить в Новосибирске, а обширные социальные связи даже времен коронавируса, никак не помещаются в Зум и Телеграм. Поэтому я очень надеюсь вернуться домой как можно скорее», — написал Бойко (авторская орфография и пунктуация сохранены). 

Он отметил, что пока не решил будет ли сдавать мандат депутата горсовета или будет работать удаленно.

 
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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
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