Независимый новосибирский депутат Сергей Бойко уехал из России

Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко решил не возвращаться в Россию из зарубежной командировки, сообщил он сам в Instagram.

Экс-координатора уфимского штаба Навального (организация признана в России экстремистской и запрещена) Лилия Чанышева была арестована. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества. Следствие посчитало, что активистка может покинуть страну и настаивало на аресте.

«На прошлой неделе у меня заканчивался контракт, и я должен был вернуться домой из командировки в Новосибирск. Но есть нюанс. В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть», — написал Бойко, который раньше возглавлял штаб Навального в Новосибирске.

Он отметил, что поэтому решил с семьей не возвращаться в Россию.

«Это достаточно грустная для меня история. Несмотря на все наши проблемы, мне нравится жить в Новосибирске, а обширные социальные связи даже времен коронавируса, никак не помещаются в Зум и Телеграм. Поэтому я очень надеюсь вернуться домой как можно скорее», — написал Бойко (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Он отметил, что пока не решил будет ли сдавать мандат депутата горсовета или будет работать удаленно.



