Краймбрери избила Билана в новом клипе «Ты не моя пара»

Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили клип на песню «Ты не моя пара», где сыграли участников реалити-шоу.

По сюжету клипа Билан и Краймбрери участвуют в реалити-шоу и им осталось лишь пережить финал. Пара находится в комнате с прозрачными стенами, и с улицы за ними наблюдают зрители. Между влюбленными, как объявляет ведущая, — конфликт. Они ругаются и дерутся, но в итоге мирятся и все заканчивается благополучно.

Поклонники творчества обоих артистов высказали свое мнение в комментариях на YouTube. Большинству клип не понравится из-за откровенной рекламы алкогольного напитка и зубной пасты. Многие сочли клип слишком скучным. Но критики отметили, что сама песня, как и исполнители, достойны уважения.

Клип «Ты не моя пара» снял режиссер Сергей Грей, который уже долгое время работает с Краймбрери и снимает клипы как для нее, так и для других артистов лейбла Velvet.