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Краймбрери избила Билана в новом клипе «Ты не моя пара»

Источник:
Sibnet.ru
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Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили клип на песню «Ты не моя пара», где сыграли участников реалити-шоу.

По сюжету клипа Билан и Краймбрери участвуют в реалити-шоу и им осталось лишь пережить финал. Пара находится в комнате с прозрачными стенами, и с улицы за ними наблюдают зрители. Между влюбленными, как объявляет ведущая, — конфликт. Они ругаются и дерутся, но в итоге мирятся и все заканчивается благополучно.

Поклонники творчества обоих артистов высказали свое мнение в комментариях на YouTube. Большинству клип не понравится из-за откровенной рекламы алкогольного напитка и зубной пасты. Многие сочли клип слишком скучным. Но критики отметили, что сама песня, как и исполнители, достойны уважения.

Клип «Ты не моя пара» снял режиссер Сергей Грей, который уже долгое время работает с Краймбрери и снимает клипы как для нее, так и для других артистов лейбла Velvet.

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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
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