МЧС оценило шансы найти выживших в «Листвяжной»

Дыхательные аппараты пропавших горноспасателей, а также шахтеров в «Листвяжной» рассчитаны на четыре часа работы, так врио главы МЧС России Александр Чуприян ответил на вопрос, есть ли шансы найти выживших.

«Защитный срок действия аппарата — четыре часа. Самоспасатель — еще плюс час», — сказал он.

Он уточнил, что работы в шахте осложнялись повышением температуры, также растет концентрация опасных газов, включая взрывоопасный метан.

«МЧС России находится внутри. Хотя мы и говорим, что минимизируем риски, но на самом деле сама работа — это уже огромный риск», — добавил Чуприян.

По предварительным данным, в шахте в живых не осталось никого. Всего погибли 52 человека, включая шесть горноспасателей, участвовавших в поиске. Обнаружены тела 11 шахтеров и трех спасателей.