МЧС оценило шансы найти выживших в «Листвяжной»

Дыхательные аппараты пропавших горноспасателей, а также шахтеров в «Листвяжной» рассчитаны на четыре часа работы, так врио главы МЧС России Александр Чуприян ответил на вопрос, есть ли шансы найти выживших.
«Защитный срок действия аппарата — четыре часа. Самоспасатель — еще плюс час», — сказал он.
Он уточнил, что работы в шахте осложнялись повышением температуры, также растет концентрация опасных газов, включая взрывоопасный метан.
«МЧС России находится внутри. Хотя мы и говорим, что минимизируем риски, но на самом деле сама работа — это уже огромный риск», — добавил Чуприян.
По предварительным данным, в шахте в живых не осталось никого. Всего погибли 52 человека, включая шесть горноспасателей, участвовавших в поиске. Обнаружены тела 11 шахтеров и трех спасателей.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.