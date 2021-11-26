НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

МЧС оценило шансы найти выживших в «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
414 0
Фото: © ГУ МЧС России по Кемеровской области

Дыхательные аппараты пропавших горноспасателей, а также шахтеров в «Листвяжной» рассчитаны на четыре часа работы, так врио главы МЧС России Александр Чуприян ответил на вопрос, есть ли шансы найти выживших.

«Защитный срок действия аппарата — четыре часа. Самоспасатель — еще плюс час», — сказал он.

Он уточнил, что работы в шахте осложнялись повышением температуры, также растет концентрация опасных газов, включая взрывоопасный метан.

«МЧС России находится внутри. Хотя мы и говорим, что минимизируем риски, но на самом деле сама работа — это уже огромный риск», — добавил Чуприян.

По предварительным данным, в шахте в живых не осталось никого. Всего погибли 52 человека, включая шесть горноспасателей, участвовавших в поиске. Обнаружены тела 11 шахтеров и трех спасателей.

Еще по теме
«Листвяжную» заполнят метаном для дальнейших работ
Власти подтвердили гибель 52 человек в «Листвяжной»
Задержано руководство шахты «Листвяжная»
Обнаружены тела троих пропавших в «Листвяжной» горноспасателей
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инфекционист заявил о выходе на плато по COVID
«Листвяжную» заполнят метаном для дальнейших работ
Новосибирские депутаты поспорили о введении QR-кодов
Власти подтвердили гибель 52 человек в «Листвяжной»
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
Intel выпустит доступную видеокарту
Адмирал отверг официальную версию гибели подлодки «Курск»
Обсуждение (0)
Картина дня
Меркель пригрозила России санкциями
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев
Систему учета бедных изменят в России
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru