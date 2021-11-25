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Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © worldoftanks.ru

Компания Wargaming запустила бесплатную раздачу наград для игроков World of Tanks. Распределение займет целый год — с 25 ноября 2021 года по ноябрь 2022 года.

«До ноября 2022 года игроки смогут получить внутриигровые предметы и наборы легких премиум танков VK 28.01 mit 10.5 cm L/28, Т-50-2, M24E2 Super Chaffee и Super Hellcat», — сообщается на официальном сайте игры.

Количество зачисленных наград будет зависеть от года регистрации игрока в World of Tanks. За каждый год, проведенный в игре, пользователь получит один жетон, который можно будет обменять на дополнительное игровое имущество на выбор.

«Вы можете получить 3D-стили, универсального члена экипажа с нулевым навыком (с возможностью выбрать нацию, тип техники и основную специальность), усовершенствованное оборудование и другие игровые ценности», — отмечается в сообщении.

Забрать награды можно в игровом магазине на вкладке «Заслуженная награда» — по одной или все сразу в течение периода акции. Для получения наград требуется, что игрок зарегистрировался World of Tanks до 23 ноября 2021 года.

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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru