Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки

Компания Wargaming запустила бесплатную раздачу наград для игроков World of Tanks. Распределение займет целый год — с 25 ноября 2021 года по ноябрь 2022 года.

«До ноября 2022 года игроки смогут получить внутриигровые предметы и наборы легких премиум танков VK 28.01 mit 10.5 cm L/28, Т-50-2, M24E2 Super Chaffee и Super Hellcat», — сообщается на официальном сайте игры.

Количество зачисленных наград будет зависеть от года регистрации игрока в World of Tanks. За каждый год, проведенный в игре, пользователь получит один жетон, который можно будет обменять на дополнительное игровое имущество на выбор.

«Вы можете получить 3D-стили, универсального члена экипажа с нулевым навыком (с возможностью выбрать нацию, тип техники и основную специальность), усовершенствованное оборудование и другие игровые ценности», — отмечается в сообщении.

Забрать награды можно в игровом магазине на вкладке «Заслуженная награда» — по одной или все сразу в течение периода акции. Для получения наград требуется, что игрок зарегистрировался World of Tanks до 23 ноября 2021 года.