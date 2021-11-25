Обнаружены тела троих пропавших в «Листвяжной» горноспасателей

Трое горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная» погибли, сообщила администрация шахты.

«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», — цитирует ТАСС администрацию.

Группа спасателей перестала выходить на связь около 15.00 местного времени. Контакт должен был состояться после сигнала об угрозе взрыва, но этого не произошло.

Число жертв ЧП достигло 14. Судьба еще 35 шахтеров неизвестна.