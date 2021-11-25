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Обнаружены тела троих пропавших в «Листвяжной» горноспасателей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трое горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная» погибли, сообщила администрация шахты.

«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», — цитирует ТАСС администрацию.

Группа спасателей перестала выходить на связь около 15.00 местного времени. Контакт должен был состояться после сигнала об угрозе взрыва, но этого не произошло.

Число жертв ЧП достигло 14. Судьба еще 35 шахтеров неизвестна.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
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