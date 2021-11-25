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Группа спасателей пропала в «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Отряд спасателей в кемеровской шахте «Листвяжная» перестал выходить на связь, он должен был покинуть объект после объявления о приостановке аварийных работ.

«Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили <...> операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь», — цитирует РИА Новости источник в МЧС.

Контакт должен был состояться после сигнала об угрозе взрыва, но этого не произошло. Организованы поиски. Сколько человек входило в отряд, не сообщается.

Поисково-спасательные работы были приостановлены из-за угрозы взрыва. На месте выработок концентрация метана превысила 6% , оксида углерода — более 0,25%.

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