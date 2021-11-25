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Сервис знакомств «ВКонтакте» разозлил пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на создание личных анкет в новом сервисе «VK Знакомства» без их согласия.

Соцсеть объявила о запуске «VK Знакомства» 22 ноября, пользователи платформы могут анонимно выразить симпатию друг другу с помощью соответствующей кнопки в профиле. При этом имя отправителя станет известно, если получатель ответит взаимностью или купит подписку.

В официальной группе приложения почти сразу стали появляться многочисленные жалобы на то, что сервис создал им анкеты без их согласия, при этом нередко использовались даже удаленные фотографии. На это обратило внимание издание «Афиша Daily».

Так, в подобных анкетах указывались предпочтения в музыке, место работы, отношение к алкоголю и сигаретам, а также знаки зодиака. При этом анкеты должна создаваться только в том случае, если пользователь нажмет в сервисе кнопку «Начать знакомиться».

Представители «ВКонтакте» в ответ на жалобы заявили, что анкеты не создаются без согласия пользователей. По версии соцсети, пользователи заходили в мини-приложение, но не обратили на поясняющий текст внимание. Также отмечается, что в настройках можно скрыть анкету.

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