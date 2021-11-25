Умер успешно торговавший криптовалютой хомяк

Умер хомяк по кличке Мистер Гокс, который стал успешным торговцем криптовалютой. Информация об этом появилась на странице грызуна в Twitter.
Владелец животного рассказал, что у хомяка не было серьезных проблем со здоровьем. Незадолго до смерти грызун отказался от еды, а затем умер во сне. Он также уточнил, что не планирует продолжать торги на бирже.
Доходность сделок хомяка превысила индекс Уоррена Баффета. Его хозяин в июне 2021 года построил для своего питомца специальную клетку с датчиками. Животное случайным образом выбирало криптовалюту и торговало ей, покупая или продавая отдельные позиции.
Сделки происходили случайным образом, с помощью двух тоннелей «принятия решений». Например, если хомяк выбирал один тоннель, цифровые деньги покупались, если другой — продавались.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
ANVikulovобещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское