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Умер успешно торговавший криптовалютой хомяк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dalius Baranauskas / CC BY 3.0

Умер хомяк по кличке Мистер Гокс, который стал успешным торговцем криптовалютой. Информация об этом появилась на странице грызуна в Twitter.

Владелец животного рассказал, что у хомяка не было серьезных проблем со здоровьем. Незадолго до смерти грызун отказался от еды, а затем умер во сне. Он также уточнил, что не планирует продолжать торги на бирже.

Доходность сделок хомяка превысила индекс Уоррена Баффета. Его хозяин в июне 2021 года построил для своего питомца специальную клетку с датчиками. Животное случайным образом выбирало криптовалюту и торговало ей, покупая или продавая отдельные позиции.

Сделки происходили случайным образом, с помощью двух тоннелей «принятия решений». Например, если хомяк выбирал один тоннель, цифровые деньги покупались, если другой — продавались.

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