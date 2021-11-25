Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов на 1 июля 2021 года достиг нового рекорда за все время наблюдений — 10,24%, сообщил Банк России в «Обзоре финансовой стабильности».

Основной вклад в увеличение долговой нагрузки населения в первой половине этого года внесли необеспеченное и ипотечное кредитование, отмечается в документе. При этом кредитование без обеспечения росло исключительно за счет наращивания задолженности заемщика.

На 1 октября задолженность россиян по необеспеченным кредитам увеличилась на 19,1% в годовом выражении. По данным регулятора, портфели таких кредитов наращивали в основном крупные универсальные банки, ослабляя требования к заемщикам.

Центробанк отмечает, что кредитная нагрузка населения продолжает расти. Регулятор также выявил недочеты банков при оценке долговой нагрузки россиян, что приводит к выдаче кредитов заемщикам, которые ежемесячно тратят на их обслуживание больше половины своего дохода.