Объявлен траур по погибшим на шахте «Листвяжная»

Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в связи с аварией на шахте «Листвяжная», распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

«Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», — сказал Цивилев.

ЧП на шахте «Листвяжной» в поселке Грамотеино Беловского городского округа произошло утром в четверг. В управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров.

В шахте находились 285 человек, 239 из них были выведены. Горноспасатели обнаружили мертвыми 11 человек. Судьба еще 35 остается неизвестной. Поисковые работы приостановлены из-за высокой концентрации метана.

В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек.