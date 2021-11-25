НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Объявлен траур по погибшим на шахте «Листвяжная»

Источник:
Sibnet.ru
444 0
Фото: © правительство Кузбасса

Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в связи с аварией на шахте «Листвяжная», распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

«Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», — сказал Цивилев.

ЧП на шахте «Листвяжной» в поселке Грамотеино Беловского городского округа произошло утром в четверг. В управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров.

В шахте находились 285 человек, 239 из них были выведены. Горноспасатели обнаружили мертвыми 11 человек. Судьба еще 35 остается неизвестной. Поисковые работы приостановлены из-за высокой концентрации метана.

В больницы обратились 60 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализировано 38 человек.

Еще по теме
Группа спасателей пропала в «Листвяжной»
Поиск шахтеров на «Листвяжной» приостановлен из-за угрозы взрыва
Власти объявили новое число жертв на «Листвяжной»
Количество погибших в шахте «Листвяжная» выросло
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Группа спасателей пропала в «Листвяжной»
Объявлен траур по погибшим на шахте «Листвяжная»
Прогулка на Байкале испугала западных пользователей соцсетей
Жителям Хакасии предложили скидывать ссылки на фейки о вакцинации
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
Порядок выплаты пенсий изменится в России
Кремль взял на вооружение «идеологию ценностей»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал Сербии дешевый газ
Долговая нагрузка россиян достигла максимума
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
АвтоВАЗ снова повысит цены на автомобили Lada
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
21
США поверили новому «вторжению» России на Украину
21
Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину
20
Путин связал успехи государства с духовным началом
20
Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами
18
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
Sibnet.Ru