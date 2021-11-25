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Обнаружен самый опасный штамм коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Ученые обнаружили в ЮАР штамм коронавируса B.1.1.529, предварительный анализ показал, что потенциально он является самым опасным в мире.

Пока исследователи не знают, смогут ли противостоять новому варианту вируса существующие вакцины. Данных для выводов слишком мало, но эксперты уже изучают штамм, чтобы спрогнозировать потенциальные последствия при его распространении.

Кроме ЮАР, новый штамм выявили в Гонконге и Ботсване. По данным Южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, в настоящее время в ЮАР зафиксировано 22 случая заражения этим вариантом инфекции, передает телеканал eNCA.

Множество мутаций у B.1.1.529 дает основания предположить, что вирус возник в организме пациента с ослабленным иммунитетом, который послужит естественным «инкубатором». Ученые считают, что новый вариант коронавируса эффективно уклоняется от антител.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
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