Обнаружен самый опасный штамм коронавируса

Ученые обнаружили в ЮАР штамм коронавируса B.1.1.529, предварительный анализ показал, что потенциально он является самым опасным в мире.

Пока исследователи не знают, смогут ли противостоять новому варианту вируса существующие вакцины. Данных для выводов слишком мало, но эксперты уже изучают штамм, чтобы спрогнозировать потенциальные последствия при его распространении.

Кроме ЮАР, новый штамм выявили в Гонконге и Ботсване. По данным Южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, в настоящее время в ЮАР зафиксировано 22 случая заражения этим вариантом инфекции, передает телеканал eNCA.

Множество мутаций у B.1.1.529 дает основания предположить, что вирус возник в организме пациента с ослабленным иммунитетом, который послужит естественным «инкубатором». Ученые считают, что новый вариант коронавируса эффективно уклоняется от антител.