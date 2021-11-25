Госдума приняла федеральный бюджет

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В 2022 году доходы бюджета составят 25,02 триллионов рублей, расходы — 23,69 триллионов рублей. В 2023 году федеральные доходы достигнут 25,54 триллионов рублей, а расходы — 25,24 триллионов, отмечается в документе.

Крупнейшей статьей расходов в 2022 году станет социальная политика (более 5 триллионов рублей), затем идет оборона (более 3,5 триллионов рублей), на третьем месте — экономика (чуть менее 3,5 триллионов).

В проект бюджета на 2024 год заложены доходы на уровне 25,83 триллионов рублей и расходы на уровне 26,35 триллионов рублей. Плановый уровень инфляции на период 2022–2024 годов должен составить 4%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал одной из приоритетных задач выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, на что только в будущем году выделят свыше 750 миллиардов рублей.

Депутаты также поддержали поправки президента РФ Владимира Путина, предусматривающие увеличение в 2022 году прожиточного минимума и МРОТа на 8,6% — до 12 654 рублей и 13 890 рублей соответственно.