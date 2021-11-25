Прогулка на Байкале испугала западных пользователей соцсетей

Пользователей американской социальной сети Reddit напугало видео, на котором слышен треск заледеневшего озера Байкал под ногами лыжника.

Комментаторы посчитали, что передвигаться по такому льду чрезвычайно опасно. Некоторые выразили уверенность, что снявший ролик россиянин является охотником за экстремальными ощущениями.

Ice cracking on #Russia's Lake Baikal, the world's deepest lake. pic.twitter.com/H62E8vdY7j — Mick Ross (@mickster) November 24, 2021

Но более осведомленные подписчики пояснили, что для Байкала это совершенно нормально — лед трескается из-за внутреннего давления, при этом его прочность все равно остается высокой, по нему можно даже проехать на автомобиле.

Часть комментаторов отметили удивительные звуки, которые издает байкальский лед — некоторым он напомнил звуковые эффекты лазерных мечей из знаменитой саги «Звездные войны».