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Прогулка на Байкале испугала западных пользователей соцсетей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The Baikal-GVD Collaboration

Пользователей американской социальной сети Reddit напугало видео, на котором слышен треск заледеневшего озера Байкал под ногами лыжника.

Комментаторы посчитали, что передвигаться по такому льду чрезвычайно опасно. Некоторые выразили уверенность, что снявший ролик россиянин является охотником за экстремальными ощущениями.

Но более осведомленные подписчики пояснили, что для Байкала это совершенно нормально — лед трескается из-за внутреннего давления, при этом его прочность все равно остается высокой, по нему можно даже проехать на автомобиле.

Часть комментаторов отметили удивительные звуки, которые издает байкальский лед — некоторым он напомнил звуковые эффекты лазерных мечей из знаменитой саги «Звездные войны».

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Жизнь #Гео
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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Gunja

А через другое место придумают, будет испытывать?
Sibnet.Ru