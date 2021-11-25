Жителям Хакасии предложили скидывать ссылки на фейки о вакцинации

Свыше 50 интернет-ресурсов, которые распространяют фейки о вакцинации от коронавируса, предлагают купить сертификаты о прививке выявлено в Хакасии, власти призывают сообщать о таких фактах, сообщает правительство региона.

МВД ведет постоянный мониторинг. Ресурсы, каналы, страницы, замеченные в фейках, незамедлительно блокируются. МВД составляет протоколы и направляет в суд.

По закону распространителям фейковой информации грозит, как административная, так и уголовная ответственность по статье УК РФ 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия).

«По обращению Минздрава Хакасии нами также заведено административное производство в отношении местного ТВ-канала, на официальном сайте которого демонстрировалась информация по рассматриваемому вопросу. В настоящее время проводится лингвистическое исследование», — сообщил министр внутренних дел по Хакасии Владислав Мингела.

«Оперштаб напоминает, любой может сообщить о фактах распространения ложной информации о вакцинации, обратившись в правоохранительные органы или написав на электронную почту Минюста Хакасии: doln@r-19.ru.В своем сообщении необходимо кратко описать суть обращения и указать ссылку на источник», — говорится в сообщении.

В Хакасии наметилась тенденция к стабилизации эпидобстановки. По данным Роспотребнадзора, за четыре дня было выявлено в целом на 10% меньше случаев коронавируса, чем за аналогичный период прошлой недели.