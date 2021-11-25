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«Лобовое» ДТП на новосибирской трассе унесло жизни двоих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Водитель и пассажир автомобиля LADA погибли после столкновения с грузовиком на новосибирской трассе, сообщает ГУ МВД по регону.

По предварительной информации, авария произошла 25 ноября в 14.10 на территории Тогучинского района на 90 километре автодороги К-19р.

38-летняя водитель-женщина на автомобиле LADA Granta ехала со стороны Новокузнецка в сторону Новосибирска. По неустановленной пока причине она выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик Scania, который двигался во встречном направлении.

В результат водитель и 33-летний пассажир-мужчина автомобиля LADA умерли на месте.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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Новосибирск #ДТП
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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Gunja

А через другое место придумают, будет испытывать?
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