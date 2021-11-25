«Лобовое» ДТП на новосибирской трассе унесло жизни двоих

Водитель и пассажир автомобиля LADA погибли после столкновения с грузовиком на новосибирской трассе, сообщает ГУ МВД по регону.

По предварительной информации, авария произошла 25 ноября в 14.10 на территории Тогучинского района на 90 километре автодороги К-19р.

38-летняя водитель-женщина на автомобиле LADA Granta ехала со стороны Новокузнецка в сторону Новосибирска. По неустановленной пока причине она выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик Scania, который двигался во встречном направлении.

В результат водитель и 33-летний пассажир-мужчина автомобиля LADA умерли на месте.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии выясняются.