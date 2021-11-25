Поиск шахтеров на «Листвяжной» приостановлен из-за угрозы взрыва

Спасатели приостановили операцию по поиску горняков на шахте «Листвяжная» из-за угрозы взрыва, сообщили власти Кузбасса.

«На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня», — говорится в Telegram-канале «Цивилев.Live».

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром в четверг. Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте.

Под землей находились 285 человек. Подняты на поверхность 239 человек. Обнаружены погибшими 11 горняков. Оставшиеся шахтеры, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.

На месте работали 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС РФ.