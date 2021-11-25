Поиск шахтеров на «Листвяжной» приостановлен из-за угрозы взрыва

Спасатели приостановили операцию по поиску горняков на шахте «Листвяжная» из-за угрозы взрыва, сообщили власти Кузбасса.
«На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня», — говорится в Telegram-канале «Цивилев.Live».
Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром в четверг. Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте.
Под землей находились 285 человек. Подняты на поверхность 239 человек. Обнаружены погибшими 11 горняков. Оставшиеся шахтеры, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.
На месте работали 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС РФ.
ANVikulovобещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
ivanbakЧто для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...
GunjaА через другое место придумают, будет испытывать?