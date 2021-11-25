Лукашенко раскрыл план дестабилизации Белоруссии

Находящаяся за рубежом белорусская оппозиция подготовила план по дестабилизации Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они уже выработали план, я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование <...>. Я уже виды видавший человек читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По его словам Лукашенко, оппозиционеры «готовятся сломать конституцию» и «снова вывести на улицу народ Беларуси», если их план реализуется. При этом он добавил, что те, «кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо. Нам не нужна новая конституция».

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская. Она не признала итоги выборов. По стране прокатилась волна массовых протестов.

На фоне протестов в Белоруссии Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти.