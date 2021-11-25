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Украинская армия перешла в наступление на Донбассе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в ряде районов Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Отчеты специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», — сообщила она.

По словам Захаровой, также продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО. «Нагнетается обстановка в зоне конфликта», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД указала, что киевский режим выступает за силовое решение кризиса на Донбассе, ощущая «полную безнаказанность» своих действий.

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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Gunja

А через другое место придумают, будет испытывать?
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