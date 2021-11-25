Украинская армия перешла в наступление на Донбассе

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в ряде районов Донбасса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Отчеты специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», — сообщила она.

По словам Захаровой, также продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО. «Нагнетается обстановка в зоне конфликта», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД указала, что киевский режим выступает за силовое решение кризиса на Донбассе, ощущая «полную безнаказанность» своих действий.