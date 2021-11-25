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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд отклонил очередную жалобу Навального

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Владимирский областной отклонил жалобу Алексея Навального на решение райсуда, который ранее оставил без удовлетворения иск к колонии №3 во Владимире, котором политик утверждал, что его адвокатам запрещали проносить на свидания с ним смартфоны и ноутбуки.

«Решение Октябрьского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Навального Алексея Анатольевича — без удовлетворения», — говорится в судебном постановлении.

Представитель ИК-3 назвал решение первой инстанции законным и обоснованным. По его словам, видеозаписи досмотра адвокатов подтвердили, что адвокаты добровольно сдавали технику.

Ранее Навальный подал в Октябрьский районный суд Владимира два иска к ИК-3 о признании незаконными «действий по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации».

Представители колонии на заседаниях сообщали, что адвокаты сдавали технику добровольно, продемонстрировав соответствующее видео. В обоих случаях районный суд отклонил иски Навального.

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