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Мадонна показала провокационную фотосессию в постели

Источник:
Sibnet.ru
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Мадонна опубликовала в Instagram серию провокационных снимках. Певица позирует на постели топлес и в черных колготках в сетку.

«Ангел смотрит на меня», — подписала серию откровенных снимков Мадонна. На фотографиях над кроватью, где певица демонстрирует обнаженную грудь, висит скульптура купидона.

Поклонники не оценили порыв Мадонны и предложили ей вместо откровенных фотосессий заняться созданием хорошей музыки. Некоторые подписчики в Instagram прокомментировали не только фото, но и их подпись, пошутив, что, увидев такое, ангел улетел.

В этом году Мадонне исполнилось 63 года, но певица часто публикует в соцсетях откровенные снимки. При этом поклонники замечают, что звезда порой перебарщивает с фотошопом и выглядит совершенно неестественно.

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ANVikulov

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лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Gunja

А через другое место придумают, будет испытывать?
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