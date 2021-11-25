Мадонна показала провокационную фотосессию в постели

Мадонна опубликовала в Instagram серию провокационных снимках. Певица позирует на постели топлес и в черных колготках в сетку.

«Ангел смотрит на меня», — подписала серию откровенных снимков Мадонна. На фотографиях над кроватью, где певица демонстрирует обнаженную грудь, висит скульптура купидона.

Поклонники не оценили порыв Мадонны и предложили ей вместо откровенных фотосессий заняться созданием хорошей музыки. Некоторые подписчики в Instagram прокомментировали не только фото, но и их подпись, пошутив, что, увидев такое, ангел улетел.

В этом году Мадонне исполнилось 63 года, но певица часто публикует в соцсетях откровенные снимки. При этом поклонники замечают, что звезда порой перебарщивает с фотошопом и выглядит совершенно неестественно.