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Власти объявили новое число жертв на «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

ЧП на шахте «Листвяжной» унесло жизни 11 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — говорится в Telegram-канале «Цивилев.Live».

Задымление на шахте произошло около 8.30 (4.30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек. Подняты на поверхность 239 человек.

В шахте остаются 35 человек, судьба которых неизвестна. Предположительно, оставшиеся горняки находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.

По данным Telegram-каналов, поисково-спасательная операция приостановлена. Время действия самоспасателей у шахтеров, возможно, уже закончилось.

«Листвяжная» принадлежит холдингу СДС-Уголь, входящему в топ-3 производителей угля в стране. 

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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ivanbak

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Gunja

А через другое место придумают, будет испытывать?
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