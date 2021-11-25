Власти объявили новое число жертв на «Листвяжной»

ЧП на шахте «Листвяжной» унесло жизни 11 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — говорится в Telegram-канале «Цивилев.Live».

Задымление на шахте произошло около 8.30 (4.30 мск). В тот момент под землей находились 285 человек. Подняты на поверхность 239 человек.

В шахте остаются 35 человек, судьба которых неизвестна. Предположительно, оставшиеся горняки находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.

По данным Telegram-каналов, поисково-спасательная операция приостановлена. Время действия самоспасателей у шахтеров, возможно, уже закончилось.

«Листвяжная» принадлежит холдингу СДС-Уголь, входящему в топ-3 производителей угля в стране.