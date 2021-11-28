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Эксперт дал совет, как узнать о пальмовом масле в сыре

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус и на ощупь непросто, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Помогут цена и маркировка, дал совет шеф-повар Андрей Матвеев.

«Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока», — сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Все чаще в магазинах можно встретить маркировки СЗМЖ, что означает товары с заменителями молочных жиров, и БЗМЖ (без них). К последним относится сыр. Дорогие сыры, с плесенью, например камамбер или бри, в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются, считает Матвеев.

Есть несколько неоднозначных методов выявления пальмового масла. Полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться, если в нем содержится пальмовое масло. Кроме того, можно некоторое время подержать продукт при комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет, на плохом выступят капли масла.

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Жизнь #Еда
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