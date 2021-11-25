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Путин уволил главу ФСИН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее правозащитники опубликовали серию видео о пытках и изнасилованиях заключенных в заведениях ФСИН. По их версии, в российских колониях существует «пыточный конвейер», который используется в оперативных целях.

Видео из секретного архива правозащитникам передал программист Сергей Савельев, который обслуживал компьютеры в одной из колоний. Сейчас россиянин находится во Франции, где попросил политического убежища.

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Политика #Россия
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