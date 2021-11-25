НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Читу накроют вредные примеси

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Погода будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе Читы в ближайшие дни, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

«С 19.00 25 ноября до 13.00 26 ноября в городе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителям советуют ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения, не сжигать мусор, воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

При этом в городе установится морозная погода. Ночью в пятницу она достигнет 20-22 градуса, днем 6-8 градусов мороза.

Еще по теме
Золотодобытчики поставили новые рекорды по загрязнению рек Сибири
Резкие перепады температуры пообещали сибирским регионам
Древний устрашающий энцефаляртос расцвел в Томске
Снегопады с сильным ветром накроют Омск
смотреть все
Забайкалье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Первый каток открылся в центре Новосибирска
Читу накроют вредные примеси
Экс-мэр Усть-Кута пойдет под суд за взятку и насилие над коллегой
Количество погибших в шахте «Листвяжная» выросло
Самое популярное
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Эксперты объяснили, что мешает США поставить на место Россию
Обнаружена категория «неуязвимых» для коронавируса людей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Oskar271

Щас помоему все болезни испарились осталась только одно КОРОНОВИРУС...
Sibnet.Ru