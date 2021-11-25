Читу накроют вредные примеси

Погода будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе Читы в ближайшие дни, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

«С 19.00 25 ноября до 13.00 26 ноября в городе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителям советуют ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения, не сжигать мусор, воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

При этом в городе установится морозная погода. Ночью в пятницу она достигнет 20-22 градуса, днем 6-8 градусов мороза.