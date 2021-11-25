Новый сезон сериала «СеняФедя» выйдет на СТС

Новый сезон комедийного сериала «СеняФедя» покажут на СТС с 6 декабря. В проекте появятся новые персонажи, сообщила пресс-служба телеканала.

В продолжении спин-оффа «Кухни» к исполнителям главных ролей Сергею Лавыгину, Михаилу Тарабукину, Анне Бегуновой и Анне Старшенбаум присоединятся Андрей Федорцов, Анатолий Кот и Клим Поплавский — сын актрисы и телеведущей Яны Поплавской и режиссера Сергея Гинзбурга.

В новых сериях Сеня и Федя (Лавыгин и Тарабукин) оставили фудтрак, чтобы открыть бургерную. На пути к кулинарному бизнесу двух друзей, их возлюбленных (Бегунова и Старшенбаум) и папу Сени (Федорцов) подстерегают пожары и взрывы, погони в компании оперативников, ограбление банка, поиски золота, загадочные лабиринты, битвы с банкиром (Кот) и его глуповатым сыном (Поплавский).

Происшествия с закусочной на колесах случились не только по сценарию: во время съемок неизвестные похитили часть оборудования фудтрака.

Премьера нового сезона комедии «СеняФедя» состоится 6 декабря в 19.00 на талеканале СТС.