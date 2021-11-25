Пандемия заставила одиноких россиян чаще мастурбировать

Одинокие мужчины начали чаще мастурбировать во время пандемии, сообщается в исследовании консалтинговой фирмы UXSSR.

Опрос проводили среди 1 тысячи россиян. Участники сравнивали свою сексуальную жизнь до и во время пандемии.

По данным исследования, на 40% увеличилось число одиноких мужчин, которые стали мастурбировать в пандемию. На 20% больше, чем до пандемии мужчины увеличили частоту мастурбации. Они стали это делать до несколько раз в неделю или даже в день. У одиноких женщин не произошло изменений в этой сфере.

«На мужчин могло повлиять давление от ситуации с распространением коронавируса и пандемии в целом. В отличие от пар в браке, которые непрерывно находились рядом и могли поддержать друг друга, этой категории людей приходилось находится один на один», — говорится в сообщении исследователей.

По словам новосибирского сексолога Виктора Стурова, у молодежи при длительной мастурбации без секса с партнером может возникнуть мастурбационная аддикция (зависимость). Она может быть связана с формированием комплексов и проблем психологического характера.