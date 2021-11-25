ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса

Главным распространителем COVID-19 являются непривитые люди, заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — сказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.
В ВОЗ уверены, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.
В числе действенных способов снизить вероятность заражения он также назвал соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляцию и карантин для инфицированных.
По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявили более 258 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 5 166 192 человека.
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