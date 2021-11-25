Появилась идея о запрете на указание пола виновников ДТП

Запрет на указание пола виновников автомобильных аварий следует законодательно закрепить, предложил юрист Виталий Бородин. Эту инициативу поддержал Союз женщин России.

«Я считаю, что сегодня не нужно разделять водителей на какие-то категории, то есть если это водитель и он имеет водительские права, то он, когда садится за руль, он водитель. И не нужно здесь разделять на мужской и женский пол», — цитирует Бородина Life.

По его словам, сейчас, когда происходит ДТП и женщина за рулем, начинают «писать какие-то гадости». Он почеркнул, что поступлении дела в суд в протоколе написано именно «водитель», без указания половой принадлежности участника автомобильной аварии.

Инициативу поддержали в Союзе женщин России. «Да, есть предвзятость к женщине за рулем. Мы же это знаем. И как нас называют. Редко когда говорят "автоледи", чаще всего по-другому. Не дай бог она ещё неправильно свернет или остановится. СМИ еще корректно, а сами водители немножко предвзято относятся к нам, и это нехорошо», — прокомментировала зампредседателя Союза по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Надежда Сучкова.

Она добавила, что по статистике женщины реже совершают ДТП. Они аккуратно водят машину и реже садятся пьяными за руль.