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Появилась идея о запрете на указание пола виновников ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Запрет на указание пола виновников автомобильных аварий следует законодательно закрепить, предложил юрист Виталий Бородин. Эту инициативу поддержал Союз женщин России.

«Я считаю, что сегодня не нужно разделять водителей на какие-то категории, то есть если это водитель и он имеет водительские права, то он, когда садится за руль, он водитель. И не нужно здесь разделять на мужской и женский пол», — цитирует Бородина Life.

По его словам, сейчас, когда происходит ДТП и женщина за рулем, начинают «писать какие-то гадости». Он почеркнул, что поступлении дела в суд в протоколе написано именно «водитель», без указания половой принадлежности участника автомобильной аварии.

Инициативу поддержали в Союзе женщин России. «Да, есть предвзятость к женщине за рулем. Мы же это знаем. И как нас называют. Редко когда говорят "автоледи", чаще всего по-другому. Не дай бог она ещё неправильно свернет или остановится. СМИ еще корректно, а сами водители немножко предвзято относятся к нам, и это нехорошо», — прокомментировала зампредседателя Союза по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Надежда Сучкова.

Она добавила, что по статистике женщины реже совершают ДТП. Они аккуратно водят машину и реже садятся пьяными за руль.

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