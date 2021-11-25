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Зафиксирован тотальный рост цен на продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Базовые продукты питания в России продолжают дорожать, свидетельствует официальная статистика Росстата. На минувшей неделе лишь три из 25 продовольственных товаров, включенных в корзину ведомства, зафиксировали снижение или стабильность цен

В целом за три недели цены выросли на 23 из 25 продуктов. Говядина стала дороже на 0,69%, курятина — на 0,93%, свинина — на 0,38%. В годовом выражении цены на основные виды мяса выросли на 14,61%, 31,13% и 15,92% соответственно.

Стоимость гречки подскочила на 3,41% с начала месяца, муки — на 2,08%. Годовой рост составил 21,02% и 11,29% соответственно. Яйца дорожают почти по 1% каждую неделю и стоят на 26,98% дороже, чем год назад,

Рост цен на капусту составил 98,91%, картофель стоит на 72,68% дороже, чем год назад. Сахар с начала месяца подорожал +1,9%. В целом продуктовая корзина Росстата стала дороже на 0,85% с начала месяца, годовой рост составил 10,54%.

Исключение составили лишь огурцы и помидоры, которые неожиданно подешевели — на 1,83% и 2,15% за неделю. При этом общая продовольственная инфляция ускорилась — с 0,19% до 0,3% за неделю.

Эксперты отмечают, что темпы ускорения инфляции стали рекордными с 2014 года, когда экономика переживала шок от обвала нефти и девальвации. Общий показатель по итогам года может составить 8%.

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