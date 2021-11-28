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Объявлен срок завершения госиспытаний «Арматы»

Источник:
«Звезда»
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Госиспытания техники проекта «Армата», в рамках которого создаются новейшие танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16, должны завершиться в 2022 году, сообщили в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны РФ.

Сейчас в ГАБТУ проводится свыше 50 опытно-конструкторских работ (ОКР), среди которых в особом приоритете находятся межвидовые платформы «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг». Все машины разрабатываются по принципу модульного построения и имеют высокую унификацию между моделями типажа, сообщили «Звезде» в управлении.

Для соответствия современным требованиям БТР и БМП превращаются в некую универсальную боевую машину. Такая техника, по новым стандартам, должна действовать как в движении, так и на плаву, а также предполагать возможность дистанционного управления.

Теперь такая техника должна не только транспортировать военнослужащих и поддерживать их огнем в бою, но и бороться с бронетанковой техникой противника, с его низколетящими воздушными целями, отметили в ГАБТУ.

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Оборона #Оружие
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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

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gena415

а что им грустить? у них ни кто не погиб ,да и жизнь удалась
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