Объявлен срок завершения госиспытаний «Арматы»

Госиспытания техники проекта «Армата», в рамках которого создаются новейшие танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16, должны завершиться в 2022 году, сообщили в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны РФ.

Сейчас в ГАБТУ проводится свыше 50 опытно-конструкторских работ (ОКР), среди которых в особом приоритете находятся межвидовые платформы «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг». Все машины разрабатываются по принципу модульного построения и имеют высокую унификацию между моделями типажа, сообщили «Звезде» в управлении.

Для соответствия современным требованиям БТР и БМП превращаются в некую универсальную боевую машину. Такая техника, по новым стандартам, должна действовать как в движении, так и на плаву, а также предполагать возможность дистанционного управления.

Теперь такая техника должна не только транспортировать военнослужащих и поддерживать их огнем в бою, но и бороться с бронетанковой техникой противника, с его низколетящими воздушными целями, отметили в ГАБТУ.